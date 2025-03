Si rifiuta di comprargli le sigarette: presa a botte

Botte alla moglie anche quando era incinta. Un uomo di 57 anni, anconetano, è finito a processo al tribunale dorico per maltrattamenti aggravati nei confronti della consorte, 40 anni, di origine algerina. Per cinque anni, dal 2019 al 2024, la donna avrebbe subito violenze sia fisiche che verbali, anche davanti alla loro figlia di pochi anni. I due convivevano a Monte San Vito. I problemi sarebbero iniziati proprio con la gravidanza della vittima. Per lungo tempo la 40enne è andata avanti nella vita di coppia ma un episodio, avvenuto a metà giugno dello scorso anno, l’ha portata a denunciare tutto ai carabinieri. Era pomeriggio quando il marito avrebbe preteso da lei 5 euro per andarsi a comprare le sigarette.

La moglie si era rifiutata e il 50enne l’avrebbe colpita più volte strattonandola anche per un braccio. A pochi metri c’era la loro bambina che avrebbe assistito alla scena. La vittima, parte civile con l’avvocato Irene Pastore, ha testimoniato ieri in tribunale, davanti al collegio penale presieduto dal giudice Roberto Evangelisti. Ancora intimorita dal coniuge, che era in aula, difeso dall’avvocato Massimo Canonico, ha chiesto di testimoniare coperta da un paravento per non vedere l’imputato. "Sono stata maltrattata per anni – ha detto la donna – lui è cambiato quando sono rimasta incinta, non so per quale motivo. Non mi ha mai detto che non era contento di avere un figlio ma non faceva nemmeno salti di gioia. Mi ingiuriava, mi minacciava con costanza. Quando gli ho detto che mi volevo separare è peggiorato".

La 40enne si era rivolta ad un centro antiviolenza che poco a poco l’ha supportata e aiutata a farsi coraggio. Il giorno delle sigarette il marito l’avrebbe presa a schiaffi e tirata per un braccio. Lei lo avrebbe spinto via e c’è mancato poco che l’uomo finisse sulla figlia, lì vicino a loro. La donna si era spaventata e aveva chiamato i carabinieri. Non era la prima volta che le forze dell’ordine intervenivano nell’abitazione. Per lei è poi iniziato un percorso di protezione, con la figlia, supportata sempre dal centro antiviolenza. "Non ho denunciato subito perché lui aveva fasi in cui tornava tranquillo – ha detto la vittima – e non avevo nessuno che mi supportava". Prossima udienza il 24 settembre. L’imputato respinge tutte le accuse.

Marina Verdenelli