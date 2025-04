Si rinnovano i Consigli territoriali

Il 28 giugno si rinnovano i 9 Ctp (Consigli territoriali di partecipazione): sarà una grande giornata di partecipazione democratica. Una data fissata dopo quasi due anni di attesa. Il voto si terrà sabato 28 giugno dalle 9 alle 20. Da ieri e fino al 16 aprile (con probabile proroga della scadenza) è possibile avanzare la presentazione delle candidature a consigliere Ctp e effettuare la raccolta firme a supporto delle liste, quest’ultima potrà essere realizzata direttamente dagli amministratori (componenti di Giunta e Consiglio) o presso l’ufficio Urp con i seguenti orari: lunedì-mercoledì-venerdì 9-13; martedì e giovedì 9-13 e 15-17. Sul sito del Comune c’è il link dove è possibile scaricare, dalla sezione allegati, la modulistica. Il cronoprogramma, a parte la presentazione delle liste prevede l’ultimazione del controllo delle liste il 28 aprile; la campagna elettorale sarà dal 9 giugno al 27 giugno, il giorno precedente al voto. Sabato 30 è in programma lo scrutinio e il giovedì successivo, il 3 luglio, avverrà la proclamazione degli eletti. Il nuovo regolamento, recentemente approvato, stabilisce che i Consigli siano 9, individua gli organismi di decentramento partecipato (Consigli Territoriali di Partecipazione, il Presidente, la Conferenza dei Presidenti), suddivide il Comune di Ancona in 9 zone territoriali cui corrispondono altrettanti Ctp e stabilisce, tra le altre cose, che i Consigli Territoriali di Partecipazione siano composti da 15 Consiglieri (tranne per i Consigli n. 8 e n. 9 la cui composizione è limitala a 9 Consiglieri) i quali vengono eletti a suffragio diretto con sistema proporzionale. Le modalità di voto prevedono che i cittadini votanti dovranno presentarsi presso la sede elettorale su cui insiste la propria sezione elettorale muniti di un documento di riconoscimento e di tessera elettorale. Ognuno deve votare per il Consiglio nel cui territorio ha la residenza. I seggi sono composti da dipendenti comunali. Le funzioni di Presidente di seggio elettorale sono svolte da un Dirigente o Funzionario comunale su nomina dell’Ufficio di Coordinamento Elezioni. I Ctp da rinnovare, come già ricordato, sono 9 nel territorio urbano e le sezioni in cui votare sono ben 96.