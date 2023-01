"Si risparmia anche sul cibo"

Per chi lavora direttamente con le materie prime, la situazione è ancora più preoccupante.

"Vendo il pane e i suoi derivati – racconta Manuela Calzolari –. Gli aumenti arrivano dai miei fornitori, in particolare dai forni, che sono elettrici e hanno subìto un forte rincaro sulle bollette. Ho ricevuto tre aumenti nel giro degli ultimi mesi, e ormai per me era insostenibile mantenere le spese e i costi. Per questo ho dovuto alzare le tariffe, non avrei potuto fare altrimenti". E in merito alla clientela, la commerciante dice: "I clienti evitano il superfluo. Difficilmente la gente risparmia sul cibo, e adesso sta accadendo anche questo".