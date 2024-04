Si ritrova un uomo nudo mentre pedala in bici

Pedala e gli si para davanti un uomo completamente nudo: è accaduto ieri mattina, in via Cesare Battisti. La ciclista stava percorrendo il rione Adriatico quando è stata bloccata da un uomo di carnagione scura – poi risultato essere un somalo con problemi di natura psichiatrica. Paura e attimi concitati per la signora che ha immediatamente gridato aiuto attirando l’attenzione dei presenti. Sul posto, in una manciata di minuti, la Croce Gialla di Ancona e i carabinieri. Il ragazzo è stato coperto e portato a Torrette per tutti gli accertamenti del caso. Poco dopo, dalle parti di via Marconi, è stato fermato dalla polizia un greco di 48 anni alla guida di una Mercedes con targa tedesca. Si trattava di un normale controllo, durante il quale – però – l’uomo sarebbe andato completamente fuori di testa. Avrebbe cominciato a sbraitare contro gli agenti, al punto tale che di rinforzo sono dovuta intervenire anche una gazzella dei carabinieri e un mezzo della Croce Gialla, che è stata scortata fino a Torrette, dove il greco è stato portato con un codice di media gravità.

n.m.