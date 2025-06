Si ritrovano dopo 50 anni dall’esame di maturità

Ritrovarsi insieme dopo mezzo secolo. Si erano già ritrovati nel 1995 per i venti anni dalla maturità; oggi, gli studenti della classe 5^B dell’Istituto Tecnico per Geometri "Graziano Benincasa" di Ancona, (ora Istituto di Istruzione Superiore "Vanvitelli Stracca Angelini"), si sono nuovamente riuniti, in una conviviale, per celebrare il 50° anniversario del diploma di maturità, conseguito nell’estate del 1975.

Dopo il diploma le loro strade si sono separate, alcuni hanno intrapreso la professione di Geometra, molti altri, dopo la laurea, si sono distinti in vari settori intraprendendo professioni diverse tra cui: due ingegneri, due architetti, un medico chirurgo, quattro dottori commercialisti, un geologo ed altri percorsi di laurea, dimostrando il valore della preparazione ricevuta dai professori dell’epoca.

L’occasione ha fatto ripercorrere momenti scolastici, condividere ricordi e aneddoti, ma soprattutto rinsaldare l’amicizia nata tra i banchi di scuola, ricordando con commozione ed affetto i compagni che se ne sono andati troppo presto ed anche i docenti che, solo per citarne due, erano della levatura dell’ing. Eugenio Belvederesi professore di Scienza delle Costruzioni e dell’ing. Luciano Fantozzi professore di Topografia.

Ricordi indelebili di quei bei tempi e della gioventù tuttora vivi a mezzo secolo dalla maturità che hanno maggiormente rinsaldato i legami creati da studenti, con lo stesso entusiasmo e affetto d’allora.