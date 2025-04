Si riunisce il Consiglio: c’è la ciclopedonale

Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Falconara, oggi alle 16.45. Tra i vari punti all’ordine del giorno, l’assise civica discuterà – per l’approvazione – il nuovo Regolamento per la videosorveglianza comunale, ma anche l’approvazione del Regolamento comunale per la gestione dell’autocompostaggio e una variante al Piano di classificazione acustica comunale. Tra i punti che saranno discussi è previsto anche quello relativo all’acquisizione di aree per il secondo stralcio del progetto di connessione ciclo-pedonale tra via Fiumesino e la pista parallela al bypass nell’ambito del Pinqua, il Piano innovativo nazionale per la qualità dell’abitare.