Si riunisce il Consiglio comunale: sul tavolo le vicende del maltempo

Resta confermato, per domani alle 16.15, il Consiglio comunale. La seduta era stata convocata prima dell’alluvione che – giovedì – ha messo in ginocchio la frazione di Castelferretti. È molto probabile, tuttavia, che la parte iniziale della riunione dell’assise civica possa essere dedicata, specie nelle comunicazioni del sindaco Stefania Signorini e della presidente Vincenza De Luca, proprio per fare il punto sui recenti eventi meteorologici. Importanti anche i successivi punti all’ordine del giorno. A partire dall’approvazione del bilancio consolidato per l’anno 2023 e la variazione di bilancio di previsione 2024-2026.

Dunque, la stipula dello schema di convenzione tra Comuni di Falconara e Filottrano per l’esercizio in forma associata delle funzioni di segretario comunale, l’approvazione dello schema di convenzione tra la Centrale unica di committenza tra vari Comuni, ma soprattutto la modifica del Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche. E ancora l’approvazione dello schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale a Poste italiane. La convocazione del Consiglio, e soprattutto le convocazioni della conferenza dei capigruppo e della Commissione Affari generali, avevano segnato aspre contestazioni da parte dei consiglieri di minoranza Marco Baldassini (Vola, Riformisti e Ancora Falconara), Lara Polita (Cittadini in Comune) e Laura Luciani (Pd) nei confronti della presidente Vincenza De Luca, rea, per la minoranza, di "non aver concordato e condiviso con l’opposizione le date delle sedute". Contestato anche il presidente della Commissione prima, Luca Cappanera.