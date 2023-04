Si rivedono i turisti "Una città bellissima Peccato i cantieri Mancano anche i bar"

"It’s so clean!". Sofia, inglese, trova Ancona una città bellissima e soprattutto molto pulita. Per fortuna che una figuraccia almeno l’abbiamo evitata. Fa sempre piacere ricevere un complimento. La ragazza, in tour nel capoluogo marchigiano insieme al fidanzato e ad altri amici, si è concessa una passeggiata fino al Duomo di San Ciraco. Da lassù, dove un tempo si trovava il bar del Duomo, si gode una vista mozzafiato. Kevin, il ragazzo, tira fuori la macchina fotografica e entrambi non si lasciano sfuggire qualche scatto approfittando del bel sole primaverile del giorno prima di Pasqua. Non fa caldissimo, ma per i britannici questa è piena estate. Sono in maniche di camicia e sandali ai piedi. Un po’ come faremmo noi ad agosto. Il nostro fotografo si avvicina e chiede loro che cosa ne pensano di Ancona: "Beautiful" risponde estasiata la ragazza che sfoggia un bel sorriso e abbozza anche qualche parola in italiano. "Mi piace Ancona, la trovo deliziosa". Non ci erano mai stati. Ma una cosa non sfugge ai britannici amanti della vita: "Manca un servizio di ristoro qui, ci serve un drink". Già, perchè dopo la scarpinata per arrivare al Duomo o ti sei dotato di una bottiglietta d’acqua o non bevi. Non ci sono fontanelle, non ci sono bar aperti nelle vicinanze. Il centro storico comunque piace molto. E’ stato apprezzato in questo strano weekend pasquale che secondo alcuni doveva essere contrassegnato dalla pioggia. E inevece il sole ha fatto spesso da padrone, accompagnando le comitive alla visita dei resti del porto traianeo, di palazzo degli Anziani, di piazza Stracca. Peccato i cantieri, però. Ad ogn angolo praticamente ce n’è uno. Un lavoro infinito. Poco apprezzato il cantiere sui resti del porto in degrado. Anche davanti all’anfiteatro romano la gente si ferma per fare una foto, ma esclusivamente da dietro un’inferriata. Welcome to Ancona.