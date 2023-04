Si rompe tubo dell’acqua: allagata via Tommasi

Un grave disagio ha paralizzato ieri mattina una via di Castelferretti gettando i residenti nel panico. "E’ successo in via Tommasi, c’è stata una perdita di acqua potabile importante che abbiamo segnalato alle 8.15 di ieri e alle 9.45 ancora nessuna risposta", ha lamentato Nello Petinari. L’acqua ha invaso la strada in una pozza rendendola letteralmente impraticabile.

"Il bello è che circa un mese fa si era già verificato lo stesso problema nello stesso punto", denuncia un altro cittadino. Il problema infatti non è stato localizzato alla sola giornata di ieri, facendo spazientire e di molto i residenti.

Dopo diverse ore sono arrivati tecnici e operai che hanno sistemato la perdita. "Questo succede quando si rattoppa e se tutta la condotta è ormai usurata. Alle estremità del primo intervento la tubatura può cedere di nuovo oppure il lavoro fatto male, come è successo", ha aggiunto un altro nel lungo dibattito che si è scatenato nell’agorà social del Comune.

Si sarebbe trattato della rottura improvvisa di un tubo della rete idrica prontamente riparato appunto, con pronta rassicurazione che non accadrà più. I cittadini però si chiedono se possono stare tranquilli, se si è trattato di un caso estemporaneo oppure se sono di fronte all’usura delle tubature che potrebbero provocare altri disagi simili. Una polemica che ha preso campo in città assieme a quella del mancato sfalcio di erba nei parchi cittadini, in ritardo con l’arrivo della bella stagione.