Si rompe tubo dell’acqua, chiuso il bar dell’ospedale

Si rompe un tubo dell’acqua all’ospedale di Torrette, subito attivata una task force per riparare la falla.

La rottura si è verificata ieri, nel primo pomeriggio e ha interessato una vecchia condotta idrica che fornisce acqua al nosocomio. Un guasto dovuto per l’usura delle tubature e del tutto imprevedibile per la cittadella bianca. E’ stato attivato subito l’ufficio manutenzioni ed è stata chiusa la conduttura che era interessata dalla falla. La direzione dell’ospedale ha fatto sapere che non si è creata nessuna interruzione per l’attività assistenziale e non c’è stato bisogno di ricorrere alle botti con l’acqua potabile per i pazienti. Alcuni reparti non si sono nemmeno accorti del problema. E’ stato chiuso il bar e un deposito di materiale sanitario alimentato dalla conduttura danneggiata. Operai specializzati si sono messi subito al lavoro per riparare il buco in modo da ripristinare l’erogazione dell’acqua. La riparazione era prevista entro sera. Non c’è stato bisogno nemmeno di interrompere gli interventi in sala operatoria. L’area dell’ospedale è interessata da diversi lavori, tra il nuovo Salesi che deve sorgere e nuovi blocchi e sono compresi anche quelli per nuove condutture.