Si scaglia contro i giocatori del Trecastelli. Arriva il Daspo a un dirigente dell’Ostra Vetere

Arriva la disposizione di un Daspo nei confronti di un dirigente della squadra di calcio Olimpia Ostra Vetere, ritenuto responsabile di condotta pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento del Questore di Ancona Cesare Capocasa rientra nell’ambito delle attività volte ad impedire fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive.

I fatti risalgono a sabato 20 gennaio, in occasione della gara interna dell’Olimpia Ostra Vetere contro la Trecastelli Polisportiva, partita valida per la sedicesima giornata del campionato di Seconda Categoria girone C. Un pomeriggio davvero turbolento, tant’è che un tesserato della società rossoblu ha subito il provvedimento firmato dal Questore di Ancona Capocasa di divieto di accesso in tutti i luoghi del territorio nazionale nel quale si svolgono tutte le manifestazioni sportive di calcio di ogni categoria, organizzate dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale italiano, compresa la Nazionale. In occasione della partita del "Puerini" di Ostra Vetere, il rappresentante del club, fa sapere la Questura di Ancona, ha tenuto una grave condotta violenta nei riguardi di alcuni giocatori avversari.

Dopo essere stato allontanato dagli atleti della propria squadra, ha riproposto il comportamento violento nei confronti di alcuni tesserati della società ospite.

"Continua l’impegno della Polizia di Stato affinché, nell’interesse dell’intera comunità, le manifestazioni sportive si svolgano nel rispetto della legge – fa sapere il Questore di Ancona -. Assicurando momenti ludici di intrattenimento senza problematiche di sicurezza e ordine pubblico".

Il dirigente dell’Olimpia Ostra Vetere non potrà accedere nei luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive per un anno.