Si schianta con lo scooter contro un’auto: soccorso 83enne

In un primo momento ai soccorritori è sembrato molto grave l’incidente che si è verificato alla periferia di Camerano nella prima mattina di ieri, con successivo allertamento dell’eliambulanza. E’ successo lungo la Cameranense, al confine con Ancona: uno scooter, alla cui guida si trovava un 83enne di Camerano, si è scontrato con una Fiat 500. Nell’impatto, l’uomo è finito al suolo riportando diversi traumi. Immediata la chiamata al 112 e l’arrivo di un’ambulanza con i soccorritori della Croce Gialla di Camerano assieme all’automedica del 118. Lo scooterista è stato medicato sul posto. Una volta stabilizzate le condizioni, è stato trasportato al pronto soccorso di Torrette con un codice che poi è stato giudicato di media gravità. Le sue condizioni non sono giudicate preoccupanti. Sono ancora in corso di accertamento da parte della Polizia locale le cause dell’incidente. Al lavoro anche la ditta Pissta per effettuare la bonifica e messa in sicurezza della strada dopo lo schianto.