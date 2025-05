Si schianta contro albero: autista grave

Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata di ieri in Contrada Burello a Ostra Vetere. Un’auto, condotta da un uomo di Jesi, si trovava nella salita quando per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, è finita contro un albero e poi al centro della carreggiata. Sul posto si sono subito precipitati i vigili del fuoco e un’ambulanza: all’arrivo dei soccorsi il conducente era privo di conoscenza all’interno dell’auto e le sue condizioni sono sembrate subito molto gravi.

È stato estratto dall’abitacolo e dall’ospedale di Torrette si è alzata in volo l’eliambulanza che è atterrata a poca distanza e ha provveduto a trasferire l’uomo nel nosocomio regionale. L’automobilista ha ripreso conoscenza durante il trasferimento, resta grave ma non in pericolo di vita. All’arrivo in ospedale è stato sottoposto a numerosi accertamenti. A causare la perdita di controllo del mezzo, potrebbe essere stato un malore. Nessun altra vettura sarebbe rimasta coinvolta nell’incidente, questo secondo quanto emerso dai primi accertamenti effettuati dagli agenti della polizia stradale. Una strada che si riconferma pericolosa per gli automobilisti, in passato proprio a causa dei uno schianto contro un albero presente sul lato della strada, un automobilista 56enne aveva perso la vita. L’incidente e le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale hanno causato rallentamenti.