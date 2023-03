Si schianta contro il muro di una villa e fugge

Si schianta contro il muro di cinta di una villa danneggiando anche un’automobile parcheggiata lì vicino e poi scappa: il proprietario allerta i poliziotti che avviano le indagini, riescono a trovare il responsabile dei danneggiamenti e lo sanzionano. Si tratta di un giovane fabrianese. Articolate indagini, condotte dai poliziotti del commissariato di Fabriano, hanno permesso di identificare il conducente del veicolo che ha urtato, danneggiandola gravemente, l’auto e parte del muretto di recinzione della villa di un fabrianese. Tutto è iniziato una mattina della scorsa settimana, quando un residente di via dei Cappuccini di Fabriano, all’uscita di casa, scendendo in strada per recarsi a lavoro, si è accorto che la propria vettura aveva subito pesanti danneggiamenti, così come una parte del muretto di recinzione del suo giardino di casa.

Si trattava chiaramente di una collisione da parte di un’altra autovettura o diverso automezzo. In prossimità del parcheggio dove era in sosta il veicolo danneggiato, i poliziotti chiamati e intervenuti prontamente, hanno trovato un pezzo del fanale anteriore di un’autovettura non riconducibile ad alcuna di quelle in sosta (che erano in perfetto stato). Questa era l’unica traccia riconducibile al veicolo utilizzato dallo sconosciuto autore. I poliziotti hanno preso immediatamente contatti con tutti i rivenditori di pezzi di ricambio di Fabriano e dei Comuni limitrofi per verificare se qualcuno già avesse richiesto la sostituzione di un fanale anteriore dello stesso tipo di quello rinvenuto o comunque per monitorare le richieste che sarebbero pervenute nei giorni successivi. Effettivamente, dopo qualche giorno, un trentaduenne si presentava da uno dei rivenditori per la sostituzione proprio del pezzo indiziato.

L’uomo, convocato in commissariato per gli accertamenti del caso, confermava di aver lui provocato, con la propria autovettura, durante una manovra azzardata, la collisione con il veicolo della parte offesa e con il muretto di recinzione e di essersi allontanato senza provare a rintracciare il proprietario.

Il commissariato fabrianese, diretto da Angelo Sebastianelli, procederà nei confronti del ragazzo per la ricostruzione del sinistro con le inevitabili conseguenze previste dal codice della strada. Il malcapitato, che ha avuto un danno complessivo tra il muretto dell’abitazione e la vettura di circa 2.500 euro ha ringraziato gli operatori di polizia di Fabriano che, grazie alle indagini rapidamente ed efficacemente concluse, gli hanno permesso di vedersi risarcito.

Sara Ferreri