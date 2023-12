Si schiantano dopo la fuga: in auto un carico di alcolici

Più di qualcosa da nascondere, evidentemente. Perché, quando si sono visti braccati dalla Polizia locale, sono scappati a folle velocità in auto, a zig zag tra la zona industriale e l’aeroporto, prima di schiantarsi in un muretto di via Castellaraccia. Giunti in una strada chiusa, non gli è rimasta che la fuga a piedi nelle campagne, mentre il mezzo sgangherato è rimasto sul posto. Al suo interno, nel bagagliaio, un carico di champagne e superalcolici probabilmente rubati, ma anche arnesi da scasso ed altri elementi identificativi dei fuggitivi che avrebbero dunque le ore contate. L’episodio si è verificato lunedì, intorno alle 15, e testimonia ancora una volta la prontezza degli agenti guidati dal comandante Luciano Loccioni. Una pattuglia in servizio si trovava nei pressi di un noto supermercato, quando ha attenzionato una vecchia Mercedes con targa tedesca scaduta. A bordo due uomini, sospetti, che si aggiravano tra le attività commerciali. Gli operatori del Comando falconarese ne hanno osservato gli spostamenti, fino all’arrivo di un terzo soggetto.

A quel punto hanno provato a fermarli, ma il conducente ha accelerato ed è fuggito. È stato pedinato nelle vie del Consorzio, dell’Aeroporto, Fiume, Caserme e Castellaraccia, dove, nell’estremo tentativo di imboccare una rotonda contromano, si è schiantato. Circostanza che ha reso il veicolo inutilizzabile. La carta della disperazione è stata la corsa a campi, effettivamente riuscita. Mentre dal posteriore della Mercedes è spuntato un tesoretto ad alta gradazione alcolica: champagne francese, gin pregiato, oltre a tanti superalcolici più commerciali, nonché arnesi da scasso, una mazza da baseball, cellulari, radio trasmittenti e diversi effetti personali, riconducibili a soggetti originari della Georgia con svariati precedenti per reati commessi nel Paese d’origine e in Germania.

I fuggitivi, si diceva, saranno presto individuati grazie a quanto rinvenuto sul veicolo e ai riscontri messi in atto con le numerose telecamere di videosorveglianza dei negozi in cui hanno fatto visita. Resta ancora da chiarire la provenienza delle bottiglie e se possano essere frutto di un colpo messo a segno in un magazzino della zona o di più furti.

Giacomo Giampieri