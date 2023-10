Si scopre "La Tragèdie de Carmen"

Dopo il grandissimo successo del debutto, con l’applauditissimo allestimento de ‘Il flauto magico’ di Mozart, la stagione lirica del Teatro delle Muse di Ancona prosegue con il progetto ‘All’Opera: dal testo alla scena’, una serie di incontri di avvicinamento ai titoli del 2023. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Teatro delle Muse con il Patrocinio e la compartecipazione dell’Assemblea Legislativa delle Marche, stavolta riguarda la seconda opera in programma,

"La Tragèdie de Carmen" di Peter Brook e Marius Constant, tratta dal celebre capolavoro di Georges Bizet, portata in scena dalla regista Francesca Lattuada con la direzione d’orchestra di Natalia Salinas.

L’appuntamento è per venerdì 13 alle ore 20.30, con replica domenica 15 alle ore 16.30. Gli incontri sono aperti a tutti ed è possibile partecipare di persona ma anche online, essendo previste le dirette tramite Facebook, sulla pagina della Fondazione Teatro delle Muse. ‘All’Opera: dal testo alla scena’ si propone come un percorso di approfondimento degli aspetti letterari e visivi dell’opera, e come una guida all’ascolto, a cura del direttore artistico Vincenzo de Vivo per quanto riguarda gli appuntamenti introduttivi a ciascuna opera. Sono poi aperte anche le conferenze stampa, alla presenza del cast. Il percorso si chiude con una guida all’opera per ciascun titolo, la settimana precedente al debutto.

Gli incontri, in particolare, consentono al pubblico di conoscere gli elementi strutturali e drammaturgici delle opere. Nel progetto sono anche coinvolti gli Istituti scolastici cittadini, che seguono un percorso a parte con un incontro e la visione di una piccola sezione delle prove. La serie di appuntamenti dedicati a ‘La Tragédie de Carmen’ prende il via questo pomeriggio (ore 18) al Ridotto del Teatro delle Muse con l’incontro a cura del direttore artistico della stagione lirica, il Maestro Vincenzo De Vivo. Venerdì mattina, alle ore 11, sarà la volta della conferenza stampa, che si terrà sempre al Ridotto del teatro. Il pubblico avrà modo di vedere anche il cast dell’opera, che sarà presente per l’occasione. Domenica 8, di nuovo alle ore 11, il Ridotto del Teatro delle Muse ospiterà la guida all’opera de ‘La Tragedie de Carmen’, questa volta a cura del critico musicale Gabriele Cesaretti. Gli incontri sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti. Per informazioni: www.fondazionemuse.org.