Si sdraia e si getta tra le auto in corsa: poi forza le auto per dormirci dentro

Ancona, 28 agosto 2025 – Si sdraia sulla strada, si butta in mezzo alle auto che passano, grida, agita le mani ed è arrivato anche a forzare le auto in sosta per dormirci dentro e a rompere la vetrata di un portone per rifugiarsi al suo interno. C’è preoccupazione alla Palombella, il quartiere dopo la stazione, dove da diversi giorni un giovane di origine somala stazione in zona creando molti problemi a chi abita, chi lavora e chi si trova a passare lungo via Flaminia.

“E’ da sabato scorso che sta qua – racconta Giulio Pieratozzi, barista del bar Nadi - dorme in strada, è imprevedibile, si butta sotto le automobili, abbiamo chiamato più volte il 112 e sono intervenuti sia carabinieri che polizia. Viene allontanato, portato in ospedale poi però lo dimettono e lui ritorna e rifà tutto da capo. Sabato dormiva sopra un masso poi è rimasto sotto la pioggia. Lunedì sera ha dormito dentro una vettura parcheggiata poi ha tentato di forzarne un’altra”. Ieri mattina il somalo, che apparentemente ha circa 30 anni, ha cercato di forzare anche l’ingresso del bar. Il barista si era dovuto assentare un attimo e quando è tornato lo ha trovato davanti che tirava la maniglia per cercare di entrare.

Sono stati chiamati i carabinieri ed è arrivata una ambulanza che ha portato l’extracomunitario in ospedale per farlo ricoverare e fargli fare una perizia psichiatrica. Sul territorio italiano è regolare e risulta avere una residenza a Teramo. Come sia finito ad Ancona e per quale motivo non si sa. “Non parla italiano – dice il barista – solo poche parole come acqua, caffè. Non parla nemmeno inglese ma è evidente che ha dei disturbi e va aiutato”. Per entrare in un portone ha rotto la vetrata dell’infisso e ha cercato anche di entrare dentro un garage privato sempre lungo la Flaminia. Il proprietario ha dovuto chiamare le forze dell’ordine per farlo allontanare. Il suo comportamento sta mettendo in pericolo soprattutto chi transita con l’auto lungo la Flaminia perché è stato visto attraversare la strada senza guardare, sbraccia agli automobilisti, poi si ferma in mezzo alla strada e urla frasi senza comprensione.