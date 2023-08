Si sdraia sui binari e ferma il treno: arrestato

Si era sdraiato in prossimità dell’uscita di una carrozza del treno impedendo che i passeggeri potessero salire e scendere dal treno. All’arrivo dei carabinieri della Tenenza si è più volte rifiutato di allontanarsi dai binari, opponendosi con forza all’operato dei militari cui, una volta che riusciti a portarlo via in condizione di sicurezza, ha fornito generalità false. E’ successo proprio l’altra sera. Un 33enne originario di Monsano ha creato il panico all’interno della stazione ferroviaria di Falconara bloccando per quasi 30 minuti un Frecciabianca proveniente da Roma e diretto a Ravenna. Per questi motivi il giovane è stato arrestato per poi essere giudicato dal tribunale di Ancona che ieri mattina ha convalidato l’arresto. I controlli in città continuano in questo fine settimana d’agosto. Sul tema sicurezza si inserisce la polemica di Lara Polita (Cittadini in Comune), Annavittoria Banzi, Laura Luciani, Francesco Mancinelli e Loredana Pettinelli del Pd: "Polizia municipale declassata a metronotte per preservare la quiete condominiale di una piccola porzione della città. Lasciando completamente in balia di se stesso il centro e gli stabilimenti balneari. Questo quando, nell’ultimo periodo, si sono verificati: uno scippo con gravi percosse ai danni di un ragazzo in un sottopassaggio, chiusura dei due bar della piazza centrale e, solo la primavera scorsa, il quasi linciaggio di un uomo di mezza età in piazza Mazzini, sotto gli occhi di numerose persone. Se la sicurezza è davvero la priorità della giunta e del sindaco, si dovrebbe provvedere a far rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza dando serie disposizioni agli agenti, non solo per tutelare la quiete di un parcheggio pubblico all’ombra del Castello. Tutti i falconaresi meritano sicurezza". Come disposto dal questore di Ancona, d’intesa con il prefetto, sono stati realizzati specifici controlli coordinati dalla Polizia di Stato, unitamente alla la polizia locale, guardia di finanza, polizia Provinciale e carabinieri. Presente anche l’unità cinofila antidroga della polizia e il Reparto Prevenzione Crimine. Grazie ai controlli congiunti (dei servizi "Alto impatto") è stato possibile accertare diverse irregolarità, sia attraverso diversi posti di controllo sul territorio che il sopralluogo negli esercizi commerciali presenti nella zona.