Si sdraia sui binari per suicidarsi. I carabinieri riescono a salvarla

E’ stato un salvataggio in extremis quello dell’altro ieri alla stazione di Osimo. I Carabinieri della Compagnia di Osimo sono intervenuti lungo i binari della ferrovia appunto dove era stata segnalata dal personale di stazione la presenza di una donna fortemente agitata.

Si era sdraiata sui binari dichiarando di volersi suicidare a seguito di una delusione sentimentale. Per lei era stato uno choc talmente intenso che aveva deciso di compiere il gesto più estremo.

La circolazione ferroviaria è stata immediatamente interrotta per poter consentire l’intervento dei militari. E’ stato un intervento delicato, lungo. Con l’aiuto dei presenti, di coloro che stavano aspettando il treno ignari che sarebbero stati spettatori di un fatto simile, i militari hanno tranquillizzato e messo in sicurezza la 39enne, originaria dell’est Europa, apparsa molto confusa e con ogni probabilità ubriaca.

I sanitari intervenuti hanno quindi preso in carico la donna trasportandola in ambulanza all’ospedale regionale di Torrette per le cure e valutazioni del caso. Le sue condizioni non sono gravi. Stava per lasciarsi andare ma le parole dei carabinieri le sono state di conforto per desistere dall’intento. Eì’ stato