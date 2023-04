Si segue una nuova pista? Blitz anche nei terreni e nel casolare dell’amico

Potrebbero estendersi le indagini sulla scomparsa della ragazza campionessa di tiro a segno svanita nel nulla, Andreea Rabciuc. Se ieri si è cercato nelle campagne della Vallesina, poche ore prima, martedì si è svolto, sempre alla presenza del pubblico ministero Irene Bilotta un sopralluogo con sondaggio del terreno, anche nella zona del casolare di Daniele Albanesi, l’ex compagno di Andreea a cui lei si era ultimamente riavvicinata. Siamo nelle campagne di Mazzangrugno alle porte di Jesi. Lo stesso Daniele aveva dichiarato di aver trascorso del tempo con lei il giorno precedente la scomparsa, in questo casolare di campagna dove, in quell’occasione la ragazza avrebbe pianto sulle ceneri del padre di lui. Poi lui l’avrebbe riaccompagnata a Moie da Valentino (altro amico) e da Simone che, secondo Daniele, non era affatto il compagno di Andreea: "Lei da quando ci siamo risentiti, diceva a tutti di essere single" ha dichiarato alle telecamere di Chi l’ha visto? che ieri sera sono tornate ad occuparsi del caso.

Simone e Andreea sarebbero stati un po’ a casa di Valentino quella sera. C’era anche Aurora la fidanzata di quest’ultimo la quale poi avrebbe litigato con lui andandosene con Andreea e Simone alla roulotte sulla Montecarottese dove ad aspettarli c’era Francesco il proprietario del terreno e del casolare vicino. Erano le 2,30 dell’11 marzo. Dopo cinque ore nella roulotte interrotte da una pausa in cui Gresti e Aurora sarebbero andati a Jesi a prendere "le birre", attorno alle 7 Andreea se ne sarebbe andata molto arrabbiata con Gresti che le avrebbe trattenuto il telefono. Durante la nottata infatti l’ex Daniele e l’amico del cuore Omar che quella notte erano insieme a Jesi, le avevano mandato dei messaggi ed erano intenzionati ad andarla a prendere perché non volevano stesse lì. Ma lei non avrebbe più risposto (eppure il motivo della lite con Gresti sarebbe stato proprio il fatto che lei stava chattando con altri uomini). Del resto Omar la settimana precedente aveva ‘salvato’, andandola a prendere in strada a Monsano, la ragazza, a suo dire fuggita dopo tre notti in cui era stata chiusa in una stanza di albergo con Simone e Aurora, senza mangiare.

Una serata quella dell’11 marzo in roulotte altrettanto turbolenta in cui "Simone continuava a insultarla anche pesantemente – ha dichiarato Francesco il proprietario del casolare e della roulotte – Lei più che altro stava zitta poi alla fine probabilmente si è stancata e dopo aver chiesto più volte il telefono (restituito da Simone solo dopo un giorno e mezzo dopo alla mamma di lei, ndr) invano, se n’è andata".

Sara Ferreri