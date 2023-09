Si sente male e perde il controllo. L’auto contro i cartelli pubblicitari

Stava percorrendo la strada al volante della sua automobile quando ha perso il controllo del mezzo finendo contro dei cartelli della segnaletica stradale. Alcuni sono stati anche abbattuti. Paura ieri mattina, in via della Montagnola, per una donna di 85 anni. L’anziana avrebbe avuto un malore che l’ha fatta finire fuori strada.

Il veicolo è stato visto sterzare alla sua destra improvvisamente, finendo contro pali e cartelli stradali. I passanti hanno chiamato il 118 e si sono fermati per allertare i soccorsi. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. In quel momento passava una ambulanza della Croce Rossa che si è fermata per prestare le prime cure alla donna. L’anziana era dolorante. Sul posto è arrivata anche l’automedica del 118 che ha dato poi il consenso per trasportare la donna in ospedale per le cure necessarie. Non era in gravi condizioni. Per i rilievi sono intervenuti in via della Montagnola i vigili urbani. Qualche disagio per il traffico.