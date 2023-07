Si spaccia per allevatrice di barboncini nani e truffa una 57enne

Voleva fare un regalo alla madre, alla quale era morto da poco un cagnolino, comprandole subito un altro animale. Così una figlia premurosa, per concludere in fretta un affare tramite una vendita online, su un sito di annunci, è rimasta truffata di 235 euro. Il denaro lo aveva dato come caparra ad una donna che si era spacciata per una allevatrice di barboncini nani. L’impostora, stando alle accuse, l’aveva studiata proprio bene. Un mese prima di mettere l’annuncio, apparso in data 28 gennaio 2019, aveva tentato un’altra vendita di un cane e si era fatta spedire da un’altra acquirente i documenti: carta d’identità e tessera sanitaria. L’acquisto non era andato a buon fine. La finta allevatrice, una 25enne napoletana, aveva però utilizzato quei documenti per trarre in inganno la donna che voleva comprare un barboncino toy. Messo l’annuncio aveva inviato alla interessata, una anconetana di 57 anni, i documenti falsi per dimostrare la serietà della offerta. "Per fermare il cagnolino – le aveva detto la finta allevatrice – devi versare subito una caparra, la metà dell’importo di vendita, perché è molto richiesto". Il barboncino, di cui c’era anche una foto, costava 470 euro, un prezzo conveniente. L’anconetana ha versato la caparra su una postepay. Incassata la cifra il cane non le è stato mai consegnato. La 57enne ha denunciato alla polizia e la 25enne è finita a processo: condannata a 5 mesi.