Si spaccia per amico e lo truffa in ospedale con giubbetti di pelle

Lo aveva avvicinato all’ospedale di Torrette, spacciandosi per un collega di lavoro di vecchia data e chiamandolo anche per nome. "Non ti ricordi di me? Dai sono io". Un tipo sicuro di sé, con una ottima dialettica tanto da abbindolare un anziano di 79 anni che tra una chiacchiera e l’altra si era visto appioppare tre giubbetti di pelle pagando 200 euro. "Hai fatto un affarone" gli avrebbe detto il venditore tagliando la corda in auto appena incassato il denaro.

Arrivato a casa però l’uomo non ci aveva messo molto a capire che quei tre giubbetti erano di un pellame scadente e già rovinati. Roba da pochi euro forse presi in qualche mercatino dell’usato. A lui li aveva fatti passare per giacconi buoni, del valore di 500 euro l’uno, chiedendogli solo il pagamento dell’Iva, 200 euro.

Una truffa che ha portato in tribunale il venditore, un 58enne napoletano che si è spacciato per un impiegato nel settore del tessile e rinviato a giudizio ieri. Affronterà il processo con l’accusa di truffa aggravata davanti alla giudice Alessandra Alessandroni, prima udienza il 16 giugno.

L’imputato, difeso dagli avvocati Carlo Bianco e Arcangelo Caiazzo del foro di Napoli, era stato rintracciato dai carabinieri a cui l’anziano aveva sporto denuncia, dalla targa dell’automobile a bordo della quale si era allontanato dopo aver incassato i 200 euro dalla vittima. Il napoletano ha poi risarcito il 75enne di 500 euro, restituendo i soldi presi più altri per il danno morale subito. Non è bastato però ad evitargli il processo perché il reato prosegue d’ufficio.