Si spaccia per diacono: "truffa preti" a giudizio

Si era spacciato per il diacono del sacerdote, imitando anche la sua voce al telefono, riuscendo a spillare al religioso oltre 10mila euro, con vari versamenti su una carta prepagata. Soldi che poi avrebbe speso giocando alle slot. La truffa, subita da un prete della parrocchia della Beata Vergine Maria, ha portato a processo il presunto responsabile che è stato individuato in un pugliese di 42 anni, residente nel Maceratese, soprannominato il "truffa preti". L’imputato è a dibattimento davanti al giudice Corrado Ascoli, difeso dall’avvocato Domenico Biasco, e ieri il procedimento doveva arrivare a sentenza ma ma l’udienza è stata rinviata l 30 ottobre prossimo per inserire nel capo di imputazione la recidiva. Sembra infatti che il 42enne non era nuovo a truffe simili e ne avrebbe commesse almeno una cinquantina in tutta Italia con la stessa modalità. Quella ai danni del parroco falconarese risale a maggio del 2016. Il giorno 3 era arrivata una chiamata al cellulare del prete. Dall’altra parte della cornetta una voce maschile si era spacciata per un dicono conosciuto alla vittima ma risultato estraneo ai fatti. "Ho avuto un incidente in auto – aveva detto la voce - non ho i soldi per pagare i pezzi di ricambio". L’imputato avrebbe imitato alla perfezione la voce del diacono e spiegando che aveva avuto un brutto incidente chiedeva aiuto al prete per pagare le spese. In quel frangente il religioso aveva fatto subito un versamento sulla postepay indicata, elargendo 550 euro. Ma non era stato l’unico versamento. Il giorno dopo e altri ancora erano arrivate nuove richieste giustificate dal finto diacono che aveva avuto un problema economico e non sapeva come fare per rientrare di un debito. Alla fine il prete ha versato altro denaro arrivando a dare al truffatore più di 10mila euro. Lì si era fermato perché il destino gli aveva fatto incontrare il diacono vero, per la strada, e quando lui ha riferito i fatti quello è caduto dal cielo. Così il prete ha capito di essere stato raggirato e ha sporto denuncia ai carabinieri. Dal numero di cellulare i militari erano arrivati al pugliese, incastrato anche dalle telecamere di videosorveglianza degli uffici postale dove si sarebbe recato ad incassare i versamenti. Dai tabulati telefonici erano emerse altre vittime, sempre religiose, raggirate nelle stesso modo. Per l’uomo erano scattate anche le manette. Attualmente è ancora in carcere per altri reati.