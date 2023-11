Si spaccia per tenente dell’Esercito. La fa innamorare e le spilla soldi

Era arrivato al punto di farle credere che l’avrebbe sposata. Lei aveva comprato anche il vestito di nozze e le bomboniere. Quando ha visto che la data tardava ad essere fissata ha iniziato a capire che qualcosa non andava. L’uomo che l’aveva fatta innamorare le aveva però spillato già 15mila euro tra ricariche sulla postepay, prestiti e acquisti di elettrodomestici finalizzati a coronare la vita insieme. E’ l’accusa sostenuta nei confronti di un 43enne campano finito a processo al tribunale di Ancona per truffa. L’imputato, difeso dagli avvocati Alessio Colotti e Luca Montanari, si sarebbe spacciato per un tenente dell’Esercito, con un nome diverso da quello poi risultato vero. Una sorta di catfishing, tentativo di ingannare online una persona con identità falsa. La vittima, una 43enne jesina, parte civile con l’avvocato Vania Lupacchini, aveva conosciuto l’imputato una chat di un sito di incontri. I due si sarebbero scambiati diversi messaggi. Dopo un periodo di conversazioni virtuali si sono incontrati a Torre del Greco, a casa di lui, dove lei poi scendeva spesso per vederlo, innamorata cotta. La relazione è andata avanti un anno, da ottobre del 2017 a ottobre del 2018. Spacciandosi per tenente dell’Esercito l’uomo le avrebbe iniziato a chiedere soldi, alcune cifre anche per farle credere che avrebbe ottenuto agevolazioni dalla Regione Lazio per l’assicurazione dell’auto. Infine la richiesta di sposarla. Tanta era la contentezza che la vittima si sarebbe lasciata convincere ad acquistare una scopa elettrica e una macchina per il caffè e a versargli soldi per la caparra delle bomboniere e varie spese per l’organizzazione delle nozze. La donna ha scoperto il falso nome poi ha capito che il matrimonio non ci sarebbe mai stato così ha sporto denuncia ai carabinieri. L’imputato parla solo di prestiti, nessuna truffa. La procura ha chiesto la condanna ad un anno. Sentenza il 16 gennaio.

ma. ver.