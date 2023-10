Si spaccia per venditore di pellami, beccato per la seconda volta

Si è spacciato per un noto venditore di pellami, nel tentativo di rivendere un capo d’abbigliamento con l’inganno: denunciato un 34enne residente a Napoli per aver violato la misura di fare ritorno nella provincia di Ancona, dopo un precedente raggiro di cui è accusato e compiuto ad agosto del 2022. I fatti si sono consumati recentemente e hanno portato i carabinieri della Tenenza di Falconara, guidati dal comandante Giuseppe Esposito, sulle tracce dell’uomo già noto alle forze dell’ordine. Questi, che si è spacciato per un imprenditore, ha provato a vendere una giacca in pelle, di ignota provenienza, a un cittadino del posto. Il compratore però, sospettando qualcosa di poco lecito, si è rivolto ai militari dell’Arma falconarese per denunciare l’episodio. Le indagini hanno permesso di risalire all’identità del 34enne, gravato da precedenti specifici in materia di truffe e in particolare destinatario del foglio di via obbligatorio per tre anni dall’Anconetano, emesso il 30 agosto 2022 dal questore Capocasa e notificatogli il 9 settembre. Il provvedimento era scaturito da un raggiro: il 34enne aveva infatti strappato dalle mani di una persona due banconote da 50 euro, poi restituite al legittimo proprietario, una volta richiesto l’intervento dei carabinieri. Ora sono piovuti nuovi guai per il sedicente venditore di pellami col vizio dei raggiri, tanto che è stato deferito in stato di libertà alla Procura. L’attenzione dei carabinieri resta altissima per arginare e contrastare il fenomeno delle truffe. D’altronde, negli ultimi giorni anche il sindaco di Falconara, Stefania Signorini, ha rivolto accorati appelli ai cittadini affinché diffidino da telefonate che possono nascondere pericoli, come pure dall’aprire la porta di casa a chi vorrebbe operare "misteriosi" e improvvisi controlli.

gi. gia.