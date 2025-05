Si spegne a 86 anni Quasimodo. Il ’Lord Byron’ adesso è orfano

Alessandro non era soltanto ‘il figlio del premio Nobel Salvatore Quasimodo’. Attore, regista teatrale, scrittore e poeta, Alessandro Quasimodo, scomparso il 2 maggio, avrebbe compiuto 86 anni venti giorni più tardi. Molto presente culturalmente sul nostro territorio, da oltre 15 anni, nel 2022 si vide assegnare, dal Comune di Porto Venere, il ‘Premio Porto Venere Cultura Arte e Spettacolo’ dedicato a personalità che si siano particolarmente distinte negli ambiti della cultura e della comunicazione nazionale e internazionale.

Presidente di giuria di numerosi e importanti premi letterari internazionali, tra essi spicca il ‘Lord Byron Porto Venere Golfo dei Poeti’ giunto alla 7a edizione, di cui è stato co-fondatore insieme all’associazione culturale Portus Veneris. "Non avremmo mai voluto scrivere di Alessandro Quasimodo in occasione della sua scomparsa – afferma il presidente del sodalizio Lorenzo Masi –. Era anche il nostro presidente della giuria e in tutti questi anni il suo sguardo ci ha illuminato, indicandoci la via da percorrere per raggiungere importanti obiettivi. E ci è riuscito. La sua voce ancora melodiosa, impostata da superbo professionista, ancora risuona nella sala consiliare del municipio portovenerese come nei giorni della cerimonia di premiazione del nostro concorso letterario, affascinando le centinaia di persone presenti. Con la sua anima artistica, umana, sarà per sempre il custode sommo della poesia nel Golfo dei Poeti. Siamo cresciuti con i suoi consigli. I suoi incoraggiamenti sono scolpiti nei nostri cuori come nella roccia. Maestro di vita e di cultura, ha insegnato a tutti noi cosa sia un premio letterario. Gli saremo eternamente riconoscenti per l’enorme eredità lasciata nel più profondo delle nostre anime di giurati e di organizzatori".

Diplomato giovanissimo nella scuola teatrale del Piccolo Teatro di Milano lavorando tra gli altri con Marco Bellocchio, Luca Ronconi e con il Festival internazionale dei Due Mondi di Spoleto, Alessandro Quasimodo – la cui madre era la danzatrice Maria Cumani – ha partecipato a varie serie televisive di successo, in una vita vissuta tra la poesia, il teatro e il cinema, in cui ha collaborato con famosi registi come Federico Fellini, Lina Wertmüller e Eriprando Visconti. Amava la nostra provincia, adorava Porto Venere.

