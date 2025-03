Si spoglia e dà fuoco ai vestiti. Iracheno senzatetto soccorso al Viale

Si spoglia in strada poi dà fuoco ai vestiti. Il gesto, senza un apparente significato, è stato compiuto ieri mattina lungo il viale della Vittoria, da un iracheno di 35 anni. L’uomo, che soffrirebbe di disturbi psichici, si trovava all’altezza del civico 39, sul lato destro del viale, in direzione del Passetto, quando si è appoggiato all’interno di un cortile di una palazzina. Lì si è tolto i vestiti che aveva addosso, una maglietta e un paio di calzini, poi gli ha dato fuoco con un accendino. Il tessuto ha iniziato a bruciare e il fumo e l’odore acre hanno attirato l’attenzione dei passanti e dei bancarellari, presenti al centro del viale alberato perché era giorno di mercato. Quando hanno visto le fiamme si sono allarmati e hanno chiamato il 112 per segnalare gli abiti a fuoco e una persona in stato di agitazione. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno finito di spegnere le fiamme che si stavano già consumando perché il materiale era già bruciato. Il 35enne sarebbe un senzatetto. Non è chiaro perché si trovasse da quelle parti, dove hanno sede anche gli uffici dei servizi sociali del Comune e, tempo fa, anche sede di una associazione di volontariato. L’iracheno è stato affidato ad una ambulanza della Croce Rossa che lo ha portato in pronto soccorso per controlli, scortata dai carabinieri. Il fatto è stato segnalato in Procura.