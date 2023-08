Si spoglia nuda lungo Corso Garibaldi

Si è fermata lungo corso Garibaldi dove ha iniziato a spogliarsi. Lo strip-tease è andato in scena ieri pomeriggio, poco prima delle 15, sulla parte finale del corso, che taglia poi per piazza della Repubblica. Una donna di 59 anni era in stato confusionale ed è rimasta completamente nuda. Prima ha iniziato a togliersi gli indumenti, uno ad uno, per cambiarsi indumenti, poi è passata anche alla biancheria intima senza mettersi nuovi vestiti. I passanti hanno dato l’allarme e sul posto sono arrivate due pattuglie della polizia e una ambulanza della Croce Gialla che ha soccorso la donna portandola in ospedale. Il personale sanitario, arrivato sul posto, l’ha coperta con delle lenzuola per farla poi salire a bordo del mezzo. La donna non era molto lucida, non reagiva alle domande del personale. Arrivata in pronto soccorso è stata affidata alle cure mediche. Non era grave.