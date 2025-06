Si sposa in segreto, il marito la picchia. Ma lei ora vuole ritornare con lui

Si sposa in segreto dai genitori per evitare un matrimonio combinato ma dopo le prime settimane di convivenza il marito che lei aveva scelto l’avrebbe picchiata, in più occasioni, e anche minacciata di morte. Due volte è finita in pronto soccorso, l’ultima è di maggio scorso, con una gravidanza di quattro mesi perché la giovane, 23 anni, tunisina, è incinta. Il marito, un connazionale di 25 anni, l’avrebbe presa a schiaffi e a pugni. I due, anche se lui ha un divieto di avvicinamento alla moglie, si sono rivisti a Jesi, a casa del 25enne. Un rapporto burrascoso, il loro, che sta mettendo in crisi anche il tribunale dove ieri era in corso il proseguo della direttissima, per maltrattamenti in famiglia, dopo l’arresto scattato a febbraio per il giovane. Il tunisino aveva violato il divieto di avvicinamento dopo la prima denuncia sporta dalla 23enne, il 14 febbraio scorso. Pochi giorni prima era andata in ospedale per le percosse ricevute. L’aveva accompagnata il padre, era incinta di un mese. La polizia aveva arrestato il 25enne e messo ai domiciliari ma nel frattempo sono stati revocati perché la moglie più volte è andata a casa di lui per vederlo. Nell’udienza di ieri, davanti alla giudice Maria Elena Cola, è stata sentita la 23enne che si detta pronta a tornare a vivere con il marito "perché a casa mia non mi vuole più nessuno, la mia famiglia non mi vuole, avrò un figlio e non so dove altro andare". La querela sporta a febbraio è stata ritirata. "Era la mia famiglia che mi ha spinto a farla – ha detto la giovane – mi hanno manipolata per dire cose non vere perché non hanno mai accettato il mio matrimonio, loro volevano farmi sposare un altro". Da una integrazione di denuncia, fatta sempre a febbraio, la 23enne aveva raccontato anche di essere stata ferita con un coltello ad una gamba dal marito ma quel giorno, risalirebbe a dicembre 2023, non lo aveva denunciato. Ieri ha ammesso quelle lesioni riportate. A maggio, finita di nuovo in ospedale, la denuncia per codice rosso è scattata d’ufficio perché incinta (è al quinto mese) e con 20 giorni di prognosi. Ieri ha negato le botte dicendo che era solo caduta. L’imputato è difeso dall’avvocato Emanuele Senesi.

Marina Verdenelli