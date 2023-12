Si stringe il cerchio sul rapinatore del parco

La polizia stringe il cerchio, il rapinatore ha le ore contate. Dopo una settimana di indagini, gli agenti sarebbero sulle tracce dell’uomo che, dopo aver minacciato, derubato della borsetta un’anziana che si trovava insieme al marito vicino al Parco della Pace, è scappato con la refurtiva.

Minacce aggravate dalla presenza di un coltello puntato contro la donna. Tra la coppia e l’uomo ci sarebbe stata una colluttazione a seguito della quale l’anziana sarebbe caduta a terra tanto da dover ricorrere alle cure mediche. La vittima è riuscita a fornire un identikit del suo rapinatore, lo stesso che qualche sera prima sarebbe stato visto da una residente del Vivere Verde. Si tratterebbe di un giovane extracomunitario residente in città, a poca distanza da dov’è avvenuto il fatto.

Nessun allarme sicurezza, secondo le forze dell’ordine si tratta di un caso isolato che ha destato non poca preoccupazione nei residenti che da sempre lamentano poca luce, soprattutto in alcuni tratti del quartiere. Luce che da sempre scarseggia anche al Parco della Pace che, di notte, nei mesi estivi diventa luogo di bivacco. Quello di Vivere Verde è un quartiere dove da sempre avvengono furti in abitazione e in passato, era più volte finito nel mirino dei ladri che avevano messo a segno raffiche di colpi, per lo più ai danni di appartamenti. Non sono inoltre mancati furti di auto, biciclette e scooter.

Reati predatori che, secondo le stime hanno subito un calo negli ultimi anni a differenza dei reati informatici che, soprattutto dopo la pandemia, sono aumentati. Col segno positivo ci sono in città anche le truffe legate ad ‘affitti fantasma’. Furti, ma anche truffe che vengono puntualmente segnalate sui social, un tam tam per diffondere la notizia di persone sospette che si aggirano, spesso in auto a bassa velocità, non solo in città, ma anche nelle frazioni, alla ricerca di appartamenti da ripulire.

Furti a cui non sono esenti nemmeno gli istituti scolastici: l’ultimo è stato messo a segno lo scorso week-end ai danni della Istituto Comprensivo Marchetti dove ignoti hanno rotto tre finestre e una porta e, una volta all’interno hanno asportato i soldi di un distributore automatico. Le forze dell’ordine proseguono i controlli che saranno intensificati in vista delle festività natalizie. Riflettori accesi sia nella città che nell’hinterland dove negli ultimi mesi alcune abitazioni isolate sono state prese di mira dai ladri.