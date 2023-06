Si studia anche la promozione di un interno

Presto un nuovo comandante alla guida della polizia locale. La nomina dovrebbe arrivare molto presto, già prima del 19 giugno, data in cui verrà ufficialmente inaugurata l’attività del nuovo consiglio comunale. È addirittura probabile che il nome possa essere reso noto entro la fine di questa settimana. La nomina del successore della generale Liliana Rovaldi è uno dei tanti punti a cui il sindaco Daniele Silvetti e i suoi stretti collaboratori (in attesa di costruire e presentare la sua squadra di governo) sta lavorando con attenzione. Oggi a mezzanotte sono previste alcune scadenze importanti, a partire dall’interim dato da Silvetti al segretario generale, Giovanni Montaccini, proprio al comando della polizia municipale dopo che la stesa Rovaldi è stata messa a risposo. Sempre stasera a mezzanotte scadono anche tutte le PO, le posizioni organizzative interne al comando e dunque c’è fretta per mettere in fretta il comando in cammino e provvedere alla riorganizzazione dello stesso e procedere al piano di assunzioni. Resta da capire se Silvetti e chi avrà la delega alla polizia municipale (potrebbe essere Giovanni Zinni, Fratelli d’Italia) vorranno premiare una soluzione interna, ossia un ufficiale già in dotazione al comando in grado di assumere le redini, oppure premiare un candidato esterno. I colloqui in tal senso sono già partiti con i vari candidati, interni ed esterni che siano. Prima della nomina è previsto un ulteriore step di confronto tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali.