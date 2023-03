"Si toccava in auto, l’ho fotografato"

Prima lo aveva visto la sua amica, dopo era toccato anche a lei. Seduto a bordo di un’auto un uomo di sarebbe masturbato al passaggio delle studentesse, all’uscita del Panzini. Una foto però, fatta prontamente da una delle vittime, lo hanno incastrato. Un esibizionista, già recidivo per altri episodi in passato, dello stesso tenore ma che evidentemente non gli sono bastati per smettere. L’uomo, un 70enne della zona, è a processo per atti osceni in luogo pubblico, aggravati dalla vicinanza di una scuola.

Il procedimento si è aperto ieri, al tribunale di Ancona, davanti al giudice Lamberto Giusti, con la prima testimonianza, quella di una studentessa che lo avrebbe visto toccarsi le parti intime e che ha avuto la forza e il coraggio di scattare una foto con il cellualre per riprendere il numero di targa della vettura. I fatti risalgono a giugno del 2018. Era quasi l’ora di pranzo quando un gruppetto di studentesse, uscite da scuola, stava percorrendo la pubblica via, a pochi passi dal Panzini. Nel tratto di carreggiata che si trova tra il cinema e l’hotel Mastai c’era la vettura dell’anziano parcheggiata, con i finestrini tirati giù perché faceva già caldo. Il gruppetto di amiche doveva raggiungere un supermercato e aspettare i genitori che dovevano passarle a prendere con l’auto. Tutte eccetto una che doveva tornare a casa, a Casine di Ostra, prendendo l’autobus. "All’andata è stata una mia amica a vederlo – ha riferito in aula la testimone che all’epoca dei fatti aveva 17 anni – e aveva chiamato la polizia. Al ritorno io ho fatto la strada da sola e mi sono imbattuta nell’auto di quell’uomo che si stava toccando. Ero alla fermata del bus e dovevo prendere il mezzo pubblico per tonare a casa. L’ho fotografato".

La polizia era stata poi a casa della minorenne che aveva riconosciuto, tramite delle foto, l’esibizionista e l’auto immortalata dal suo cellulare. Grazie al numero di targa gli agenti erano arrivati al proprietario del mezzo che risultata già con precedenti simili. Chiuse le indagini è stato rinviato a giudizio per atti osceni in luogo pubblico, aggravati, e nel processo è difeso dall’avvocato Fabrizio La Rocca. L’imputato nega le accuse e soprattutto la sua presenza vicino alla scuola. L’udienza è stata aggiornata al prossimo 5 giugno quando verranno sentiti l’altra ragazza che aveva visto l’esibizionista, un poliziotto e l’imputato che potrà spiegare la sua posizione.