Si toccò le parti intime davanti a due bambine: "Mi sono solo grattato: ho problemi di dermatite"

Su di lui sono piovute accuse gravissime: quelle di essersi tccato le parti intime davanti a delle bambine che giocavano vicino a uno stabilimento balneare. E’ stata una mamma, che si trovava al mare quel giorno, ad accorgersi per prima di quanto stata succedendo a due passi da piazza Miramare, a Marcelli. Un poliziotto in borghese, anche lui in spiaggia quel giorno, lo aveva pure seguito per prendere il numero di targa della vettura e identificarlo. Elementi che hanno portato a processo, al tribunale di Ancona, un padre di famiglia di 45 anni, di Loreto, con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico, aggravati dalla presenza di minorenni. Ieri l’imputato, difeso dall’avvocato Gianluca Grisolia, ha raccontato la sua versione dei fatti davanti al giudice Roberto Evangelisti, ridimensionando di molto il quadro probatorio. Il 45enne ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee. "Non ho fatto niente, mi sono solo grattato perché ho problemi di sudore e di dermatite – ha detto – mi succede quando sudo parecchio. In quel periodo mi allenavo molto perché dovevo partire per una vacanza di due giorni in bicicletta. Il sale e il sudore mi creano questi problemi, ho spesso pruriti nelle parti intime e dietro le ginocchia, cerco sempre di trattenermi. Quel giorno mi sono grattato, ma non per dieci minuti come mi accusano, è stato travisato tutto. Ho scoperto di essere stato denunciato tredici mesi dopo, con un decreto di condanna. Ero all’oscuro di tutto, non ho potuto nemmeno difendermi perché nessuno è venuto a dirmi nulla. Se ero così pericoloso, perché lì non si è fatto avanti nessuno? Non mi sono accorto nemmeno di essere stato pedinato. Sono venuto a tutte le udienze per vedere chi fossero le persone che mi accusavano, io non le ho mai viste, non le conosco. Sono molto arrabbiato".

Per i problemi di dermatite ha presentato anche una documentazione medica. Il giudice ha deciso di voler risentire un poliziotto che già ha testimoniato in una udienza di giugno, e l’agente in borghese che lo ha pedinato. Saranno ascoltati nell’udienza del 20 febbraio. Stando alle accuse il fatto risale al 20 giugno del 2021. Il 45enne si sarebbe appoggiato a un muretto del bar e si sarebbe toccato le parti intime davanti a delle bambine di 8 e 9 anni. A notare l’esibizionista era stata una mamma, salita fino all’area giochi per controllare la figlia. La donna avrebbe visto l’adulto con la mano sopra lo slip del costume, così ha preso le bambine per mano e le ha portate via. Poi si era rivolta a un poliziotto che aveva l’ombrellone nello stesso stabilimento. L’agente, che non era in servizio, si era avvicinato anche lui per vedere cosa stesse succedendo, e ne avrebbe avuto conferma.

Marina Verdenelli