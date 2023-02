Si torna a circolare a doppio senso: lavori terminati

Completati i lavori ai sottoservizi e alla pavimentazione stradale, da domenica si potrà tornare a circolare in entrambi i sensi di marcia lungo via VIII Marzo. Contestualmente sarà ripristinata la sosta a pagamento in via Liberazione e in piazza Carducci, dato che il parcheggio a gradoni di via VIII Marzo tornerà accessibile agevolmente. "L’obbligo di pagamento scatterà da lunedì (6 febbraio), dato che la domenica la sosta è gratuita su tutto il territorio comunale", avvertono dal Comune di Falconara. Gli interventi inerenti la nuova asfaltatura, che allo stato attuale sono stati eseguiti sono nel tratto di via VIII Marzo che va dal parcheggio a gradoni fino alla rotatoria di via Milano, saranno completati quando ci sarà un rialzo delle temperature. Condizioni che dovrebbero garantire risultati migliori e una tenuta dell’asfalto più duratura. L’investimento complessivo per i lavori sfiora il milione di euro: l’importo indicato nel quadro economico è di 870mila, finanziato per oltre il 50 per cento da VivaServizi. Oltre a ripristinare il fondo stradale e l’asfalto, sono stati rifatti i sottoservizi relativi alle condotte idriche e fognarie. Il cantiere aveva subito delle interruzioni, ma adesso si avvia verso la sua fase conclusiva con un lieve ritardo accumulato rispetto alle previsioni iniziali.