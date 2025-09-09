Si trova faccia a faccia con i ladri che fuggono

Aveva preso parte alle feste mariane in centro storico sabato sera quando, rincasando attorno alla mezzanotte, ha visto due loschi figuri uscire dalla finestra del proprio appartamento a due passi dalla stazione di Loreto. Un faccia a faccia evitato per un soffio, quel loretano infatti ha visto le sagome dei due malviventi saltare dalla finestra al primo piano e dirigersi di corsa verso i binari della ferrovia per poi disperdersi.

"E’ bastato un soffio, non mi hanno rubato nulla ma la casa era letteralmente a soqquadro. Non lo auguro a nessuno. Loretani fate attenzione", racconta il proprietario che ha sporto denuncia ai carabinieri ieri mattina.

Dai ladri ai baby vandali segnalati da ultimo a San Biagio e a Passatempo di Osimo, dove hanno preso di mira panchine e giochi per bambini, non c’è pace in Valmusone che cerca di arginare tali fenomeni coinvolgendo più soggetti ed enti.

L’assessore osimano a Sicurezza e Polizia locale Lorenzo Bottegoni ha ricevuto tutte le segnalazioni: "In merito agli atti di vandalismo segnalati su aree ludiche e attrezzate, ci tengo a sottolineare che abbiamo provvisto già da settimane a organizzare servizi specifici di controllo del territorio. Agenti di polizia locale, anche in orario serale, monitorano le zone segnalate dai Consigli di quartiere e altrettanto stanno facendo le forze dell’ordine su richiesta del Comune. Non ci risulta che ci siano picchi di situazioni critiche rispetto agli anni scorsi, perché episodi di danneggiamento del patrimonio pubblico purtroppo si sono consumati anche in passato ma questo non significa che l’amministrazione comunale non stia attenzionando la situazione, anzi. Servizi serali di pattugliamento non si svolgevano da tempo e hanno proprio questo scopo". Fondamentale la collaborazione della cittadinanza, ribadisce l’assessore: "Sia nel sensibilizzare i giovani al senso civico sia nel segnalare nell’immediato episodi di vandalismo. Nuove telecamere arriveranno appena sarà terminato il procedimento in corso per il bando della Prefettura di cofinanziamento ministeriale. Assieme alla sindaca Michela Glorio faremo sì che le nuove spycam siano dislocate in maniera tale da coprire tutti i quartieri cittadini".

