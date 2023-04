Si urtano mentre parcheggiano: scatta una lite tra diciottenni

Stavano parcheggiando all’interno del parcheggio del Mc Donald’s di Osimo quando, per una manovra errata di uno dei due conducenti, si sono scontrati. Erano circa le 22. Scesi dalle macchine gli occupanti, quattro su una e due su un’altra, sono venuti alle mani. Una lite tra giovani diciottenni del posto è sfociata appunto in schiaffi e male parole, tanto da richiedere l’intervento dei carabinieri. Nello specifico due ragazze sono venute alle mani e i ragazzi le hanno separate. Una scena da film che ha fatto tremare i presenti. Nessuno è dovuto incorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale locale né i militari hanno sporto denuncia ma i sei sono stati identificati. Paura tra i seppur pochi avventori del fast food la sera di Pasquetta che hanno visto quanto accaduto. Un testimone in particolare è stato di aiuto ai carabinieri raccontando quanto visto dalle pertinenze. I lampeggianti non sono passati inosservati anche agli automobilisti in transito lungo la statale.

Si procederà eventualmente per querela di parte. Intensi sono stati i controlli delle forze dell’ordine che congiuntamente per tutto il weekend pasquale hanno presidiato le principali arterie della Valmusone e della Riviera del Conero, elevando diverse multe per violazione al Codice della strada. Gli stessi controlli comunque continueranno anche durante il prossimo fine settimana soprattutto nel centro di Osimo a contrasto della movida molesta che spesso ha generato disordini tra i residneti.