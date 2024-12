Si ustiona con la borsa dell’acqua calda, paura per una diciottenne

Ancona, 9 dicembre 2024 – Attimi di paura nella tarda sera di sabato in un’abitazione dei quartieri a nord del capoluogo dorico, conseguenza di un incidente domestico che avrebbe potuto avere conseguenze assai peggiori.

Conseguenze, tuttavia, ci sono state, purtroppo, per una ragazza appena 18enne che si è provocata un’ustione di una gamba con una borsa elettrica dell’acqua calda. Non è chiaro se per una fuoriuscita del liquido ormai rovente e per quali circostanze.

Quel che è certo è che, vista l’urgenza, è partita l’immediata chiamata al Numero unico delle emergenze 112.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Sanitari e medici del 118 hanno provveduto a curare, in un primo momento, la giovane all’interno della casa, ma è stato necessario trasferirla, poco dopo, al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette, dove è arrivata con un codice giallo, in modo da consentire la medicazione completa dopo le ferite riportate per le ustioni.