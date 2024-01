Si va al voto per il Consiglio dei ragazzi

Nuove elezioni... per il Comune. Stavolta alle urne andranno i giovanissimi. Si svolgeranno infatti domani alle 15.30, presso la Sala Consiliare della Residenza Municipale, le elezioni del Consiglio Municipale Ragazzi per eleggere il o la rappresentante del sindaco. Il Consiglio Municipale Ragazzi è un organismo che permette ai giovanissimi (agli alunni della scuola primaria di secondo grado in particolare) di affrontare e discutere tematiche riguardanti la città e far conoscere il proprio punto di vista proponendo miglioramenti per la città a misura di bambino. "La finalità del Consiglio Municipale ragazzi è quella di far partecipare i giovani alla vita politica della città, di renderli protagonisti delle scelte dando voce alle loro esigenze -spiega il Comune in una nota- Gli incontri, iniziati nel mese di novembre, si svolgono una volta alla settimana presso il Centro Informagiovani di Senigallia". La seduta di domani è pubblica e la cittadinanza "è invitata a partecipare per sostenere i/le candidati/e che si sono proposti per questa carica". Il Consiglio Municipale dei Ragazzi sarà molto simile ad un Consiglio Comunale degli adulti, avrà infatti il suo Sindaco e gli assessori, scelti fra i ragazzi dai ragazzi. Insieme si troveranno anche a "dirigere" un piccolo Consiglio Comunale.