Si volta pagina La Vogherese a De Bartolo

VOGHERA (Pavia)

Colpo di scena in casa Vogherese dopo la sconfitta rimediata mercoledì al Parisi nel turno infrasettimanale contro la Sanremese. Il sodalizio di via Facchinetti ha esonerato il tecnico Carlo Mandola. Fatale la sconfitta interna con la Sanremese, la terza nelle prime quattro gare ufficiali considerando anche la Coppa Italia. Confermato invece il resto dello staff tecnico. La guida della squadra è stata affidata al vice Augusto De Bartolo, una scelta in continuità col percorso intrapreso anche per l’imminente impegno di domenica sul campo dell’Alba.

L’esonero, i retroscena. Mandola via. Una scelta fatta dal numero uno rossonero anche per dare una scossa ai giocatori dopo un’inizio difficile in serie D con una vittoria a tavolino con il Ligorna e le due sconfitte consecutive rimediate con Fezzanese e appunto Sanremese.

Ecco allora Augusto Di Bartolo. Il nuovo allenatore, che stando alle dichiarazioni dei vertici della società non sarà un traghettatore, ha maturato un’esperienza importante in serie D come vice tecnico della Vastese mentre in precedenza è stato apprezzato tecnico del settore giovanile dell’Alessandria per ben sei anni.

Di Bartolo ha guidato il primo allenamento da capo allenatore nella giornata di ieri al Parisi dove ha incominciato ad inculcare il suo credo calcistico in vista di un match importantissimo come quello di domenica in Piemonte.

A parlare delle motivazioni che hanno indotto a questa scelta il direttore sportivo Rino D’Agnelli: "E’ stata una decisione sofferta in cui ha influito certamente un rapporto di fiducia che si era incrinato. Ringrazio a nome della società mister Mandola per il lavoro svolto in questi due mesi con tanta passione. Abbiamo deciso di affidare la squadra a Augusto Di Bartolo, un tecnico di valore di cui nutriamo grande fiducia conclude il responsabile dell’area tecnica della Vogherese".

A rasserenare una due giorni difficile per la Vogherese è stata la decisione del giudice sportivo che si è pronunciato in merito al ricorso inoltrato dalla società Oltrepadana relativo alla gara della prima giornata di campionato pareggiata sul campo con il Ligorna per due a due. Gli organi di giustizia hanno accolto il reclamo dei rossoneri omologando il risultato sul tre a zero a tavolino a favore di capitan Marchetti e compagni. Punito quindi il Ligorna che al Parisi ha schierato un calciatore squalificato.