Si vota per la segreteria nazionale e anche per quella marchigiana

Ancona: Via Cesare Battisti 1c, sede ex I circoscrizione, via Cardeto 21, Sede Pd, via Pietralacroce 40, circolo pace e unione, Via Scrima 19piazza Ugo Bassi, sede ex II circoscrizione, Via Monte Vettore 4, Posatora, Circolo Belvedere, Via Marconi 26, sede Inlingua, Via Tavernelle 122, sede circoscrizione, Via Monte Carpegna, Pallone geodetico del Pinocchio, Via Sappanico, centro civico, Via Sacripanti 7, centro sportivo solidale, Via Flavia 2, sala civica, Via Varano 22, Società di mutuo soccorso ‘G. Baldelli’, Via Volta 44, Collemarino, Circolo ‘Il Gabbiano’, Via Esino 62a, sede ex circoscrizione di Torrette, Paterno, ex scuola materna. Agugliano: via Sauro, sala polivalente biblioteca comunale, Arcevia: 1) corso Mazzini 50, sede Pd, Barbara: Via Castello 21, Sede Pd; Belvedere Ostrense: corso Barchiesi sede Pd, Camerano: piazza Umberto Matteucci, Sala Convegni Matteucci. Camerata Picena: via Bruno 1 di Chiaravalle, centro culturale ‘L’isola’. Castelbellino: piazza della Vittoria 9 a Pianello, sede Avis. Castelfidardo: via della Stazione 2, circolo ‘Amici del Monumento, Castelleone di Suasa: piazza Principe di Suasa, Grotta comunale Castelplanio: Via Dante Alighieri 13, uffici territoriali Cgil e Cisl, 1-2-3-4. Cerreto d’Esi: piazza Marconi, sala dello stemma. Chiaravalle: via Bruno, centro culturale "L’isola" ; Corinaldo: via Borgo Di Sotto 53, ex negozio Coccioni....