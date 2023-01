Siamo al quarto posto in Italia per il più basso tasso di rincari

Costo della vita, Ancona continua a distinguersi in positivo per il tasso di inflazione sensibilmente più basso rispetto alle altre città italiane. Nella classifica stilata dall’Unione Nazionale Consumatori infatti, il capoluogo dorico si piazza al quarto posto nazionale per il più basso tasso di rincari nel corso del 2022, con un’inflazione che si attesta al 7,2% e un rincaro per famiglia media sul costo della vita di 1431 euro rispetto al 2021. Un buon risultato se comparato con la media nazionale che ha visto nel 2022 l’inflazione balzare all’8,1% con una spesa media di 1761 euro in più per le famiglie rispetto all’anno precedente. In testa alle città che nel 2022 registrano i maggiori rincari, Bolzano, dove l’inflazione media pari a +9,7% comporta per una famiglia una spesa aggiuntiva, rispetto al 2021, pari a 2578 euro. Al secondo posto Trento, dove il rialzo dei prezzi del 9,3%, ha determinato un incremento di spesa annuo pari a 2434 euro per una famiglia media. Medaglia di bronzo per Bologna, dove il +9% ha generato nel 2022 una spesa supplementare pari in media a 2245 euro a famiglia. La città più virtuosa è invece Campobasso, con un’inflazione del 7,5% e una spesa per una famiglia tipo che sale "solo" di 1373 euro. Al secondo posto Catanzaro (+7,4%, +1382 euro). Sul gradino più basso del podio Potenza (+7,1%, +1402 euro).

In testa alla classifica delle regioni più "costose" del 2022, con un’inflazione media pari al 9,4%, il Trentino mentre la regione più conveniente è il Molise. Buon piazzamento per le Marche, al 16esimo posto su 20 con un’inflazione media nel 2022 del 7,6%.