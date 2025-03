"Siamo considerati un avamposto"

Francesco Javarone dell’omonima gioielleria chiede maggiore sicurezza per Piano San Lazzaro: "I problemi sono noti: la percezione della sicurezza è sempre minore. La zona è considerata come un avamposto e non è monitorata come dovrebbe, anche se le pattuglie ogni tanto si vedono. Ma mancano un referente dell’amministrazione e una persona che possa girare in divisa, che funzionerebbe da deterrente. Da quando è stato tolto il carabiniere di quartiere le cose sono peggiorate. Ma questa è una zona molto particolare, con più di cento etnie, e ha bisogno di un monitoraggio continuo e costante. Soprattutto a piedi. Basterebbe qualcuno in divisa e la percezione della sicurezza sarebbe differente. Un monitoraggio migliore sarebbe l’ideale. E comunque servirebbe un censimento preciso di chi frequenta la zona, qui ci sono tanti ‘fantasmi".