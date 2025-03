"Siamo cresciuti molto. Resteremo tra la gente"

"Siamo cresciuti molto sia dal punto di vista qualitativo, che quantitativo. Vogliamo continuare a rimanere in mezzo alla gente per rispondere ai loro bisogni e dare il nostro contributo all’amministrazione di Ancona e regionale". Sono le prime parole del confermato coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Marco Ausili, pronunciate ieri al Congresso celebrato alla Mole Vanvitelliana. Tanti i big di Fdi in sala. Per citarne alcuni: il governatore Francesco Acquaroli, l’europarlamentare Carlo Ciccioli, il sottosegretario al Mef Lucia Albano, la senatrice e coordinatrice regionale Elena Leonardi, i parlamentari Stefano Benvenuti Gostoli e Antonio Baldelli, l’assessore regionale Goffredo Brandoni, gli assessori anconetani Angelo Eliantonio e Orlanda Latini, mentre il vicesindaco Giovanni Zinni, che non ha potuto essere presente, ha inviato i suoi saluti. Applausi convinti per Latini, grata con i suoi dopo un periodo personale complesso: "Ho potuto contare sul vostro grandissimo affetto", ha detto. In sala numerosi politici anconetani, compresi gli alleati, in testa il sindaco Daniele Silvetti. "Da qualche decina siamo arrivati a oltre 200 iscritti – la ricostruzione di Ciccioli a margine –. Abbiamo nove consiglieri, tre assessori e abbiamo eletto in città un deputato (Gostoli), un consigliere regionale (Ausili) e un eurodeputato (lui stesso, ndr). Abbiamo una classe dirigente e vogliamo essere un partito popolare di massa con iscritti, dirigenti e rappresentanti di tutti gli stati sociali per rappresentare bene la città". Ciccioli non ha lesinato una stoccata agli avversari: "Ho visto sui social una foto di un’assemblea del Pd con uno sparuto gruppo di personaggi della sinistra che contrapposta a questa sala – guardando negli occhi i suoi – è ben altro e sono orgoglioso". Ha stuzzicato il Pd anche Ausili: "In Regione vediamo gli esponenti dem che mettono l’ideologia davanti alla realtà. A noi invece piace fare politica per stare attaccati ai bisogni della gente, puntando all’interesse superiore, ma senza personalismi". E in vista delle elezioni dell’autunno, il coordinatore ha detto "sono convinto che i marchigiani faranno la scelta giusta e non si faranno ingannare da chi vuole fare una comparsata televisiva in più", scegliendo invece "chi lavora sodo e in silenzio". E allora in chiusura, il governatore Acquaroli – citando i risultati su infrastrutture, turismo, riforma della sanità, G7 Salute e il lavoro per l’alluvione con i 400 milioni – ha spiegato: "Stiamo cambiando le Marche. Ci eravamo presi l’impegno di scrivere una storia nuova e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Non lo vede solo chi non vuole vederlo".