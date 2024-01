"Siamo in zona playoff, andiamo avanti così"

Con una prestazione convincente, la General Contractor Jesi ha aperto il 2024 con una nuova vittoria, che fa girare la squadra di coach Marcello Ghizzinardi in sesta posizione al termine del girone di andata con 20 punti, frutto di 10 vittorie e 7 sconfitte. "A Montegrotto abbiamo disputato una partita solida – spiega soddisfatto il tecnico jesino – Siamo sempre stati avanti non permettendo al Padova di riavvicinarsi a più del -5. Un successo importante su un campo non facile considerando che la Virtus già contro di noi ha recuperato giocatori cardine come Scanzi e Molinaro, che nel corso del torneo avevano avuto problemi fisici". "Il bilancio del girone di andata à decisamente positivo – continua Ghizzinardi – Siamo in sesta posizione, in zona playoff (prime otto) e con un margine piuttosto rassicurante su quella playout (dieci punti): non sarà facile ripetersi ma dobbiamo provarci, la squadra rispetto alle prime partite è cresciuta".

Ed ora c’è anche Tiberti, che ha già giocato 2 partite e il cui ruolo sarà sempre più importante con la partenza di Filippini: "Sono entrambi giocatori importanti, Giacomo ci ha dato tanto – sottolinea il coach – ma si son dovute fare delle scelte. Servirà ancora un po’ di tempo per inserire al meglio Tiberti ma non sarà un processo lungo, complice anche il turno infrasettimanale previsto a gennaio, mese in cui giocheremo altre quattro gare. Dovremo adattarci ad un gioco in parte diverso ma ci sarà l’opportunità di farlo. Alla fine di questo mese potremo fare un bilancio". Un mese che proseguirà in maniera decisamente impegnativa per la General Contractor, che sarà tutt’altro che aiutata dal calendario, a partire da domenica quando nella prima di ritorno scenderà sul parquet del Roseto secondo in classifica, in cui militano tra gli altri l’ex Aurora Santiangeli e il già nazionale greco Mantzaris, arrivato in Abruzzo dopo aver vinto tre campionati ellenici e due volte l’Eurolega con l’Olympiakos.

Andrea Pongetti