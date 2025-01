"Siamo mancati negli ultimi metri"

I complimenti al Castelfidardo non bastano. Servono punti che per la seconda domenica di fila non sono arrivati. Stavolta è stato il Chieti a sbarrare la strada ai biancoverdi, che al Mancini ci hanno provato in tutti modi. "Stare a parlare di una sconfitta dopo una partita del genere brucia – le parole di mister Giuliodori –. La squadra ha fatto benissimo, anche se in qualcosa siamo mancati. Non può essere diversamente, altrimenti non stiamo a parlare di zero gol". Un Chieti cinico ha colpito nel primo tempo, "nel quale ci ha messo in difficoltà un paio di volte. Abbiamo giocato tenendo i ritmi alti e penso che il Chieti abbia sofferto questa cosa. Abbiamo avuto un buon palleggio e una buona fase di costruzione, ma siamo mancati negli ultimi venti metri. Abbiamo messo tantissime palle dentro, ma a volte siamo stati imprecisi sotto porta, in altre è stata brava poi la difesa del Chieti".