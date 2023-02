"Siamo operai, infermieri, studenti Noi anarchici alla luce del sole"

di Sara Ferreri

Alfredo Cospito, classe 1967, accusato di due attentati, è il primo anarchico a finire al 41-bis, lo scorso maggio per quattro anni. Da tre mesi è in sciopero della fame e le sue condizioni di salute continuano a peggiorare di giorno in giorno.

Il mondo anarchico chiede di salvarlo, ma chi sono gli anarchici oggi, cosa fanno? Lo abbiamo chiesto agli anarchici della provincia che preferiscono far parlare il gruppo. "Il mondo anarchico – evidenziano - è tornato al centro dell’attenzione dei media. Fatto raro, ma quasi costante in relazione alla presenza della destra al governo nell’Italia repubblicana. Gli anarchici fanno parte da secoli della società italiana, e sulla base di questa non possono che evidenziare le mille sfaccettature che solo la pluralità di idee e pensieri riescono meglio a ritrarre".

Ma cosa è oggi la galassia anarchica? "Il movimento anarchico si muove alla luce del sole: la presenza di libertari e anarchici si registra all’interno dell’associazionismo e del volontariato, del mondo sindacale, in ogni sua espressione, e nei tanti luoghi della socialità autogestita. Definire tutto questo come "la galassia anarchica" è errato oltrechè offensivo: siamo operai, infermieri, studenti, insegnanti, disoccupati, uomini e donne come tutti voi. Chi ci conosce sa che non ci sottraiamo alle disavventure quotidiane, alla paura di un domani sempre più incerto, al freddo patito di fronte ai cancelli di una fabbrica che vuole lasciarci a casa senza più un lavoro, o di un ospedale ridotto all’inoperatività in favore della concorrenza privata. Non abbiamo bisogno di congiure e attentati per affermare le nostre idee, eppure la presa di distanza s’impone, viene chiesta e ricercata, quasi suggerita, che è poi lo stesso atteggiamento che si ha nei confronti di chi è musulmano quando avviene un attentato da parte di qualche integralista. Dividere in buoni e cattivi, un modus facendi che legittima condanne e persecuzioni fatte a furor di popolo e, che nella smentita, rafforza lo stigma. Questo è l’obiettivo di chi fa la voce grossa oggi contro Cospito e contro gli anarchici tutti a lui equiparati, mostrando apertamente il suo spessore politico funzionale a strumentalizzazioni, bagarre parlamentari e a far dimenticare le molte promesse elettorali già disattese e il preannunciato peggioramento delle condizioni di vita per tanti italiani".

E lo sciopero della fame di Cospito? "Dal punto di vista umano vanno ricercate tutte le soluzioni utili a salvare una vita umana. Chi ha il potere di farlo lo faccia e basta. Nessuna causa, nessuna, vale la vita di una persona. A livello giuridico va poi auspicato un lavoro di inchiesta giornalistica o storica, come andava di moda un tempo. Senza negare i fatti occorsi, ma nella consapevolezza di vivere nello stesso Paese in cui le pessime condizioni di vita e detenzione nelle sovraffollate carceri italiane vengono purtroppo sottolineate ad esempio dal numero di suicidi annuali (84 nel 2022). Un Paese tornato indietro nel tempo di secoli. Ridurre l’anarchismo alla vicenda Cospito, è disonesto ancor prima che sbagliato. Ogni azione esperita contro gli anarchici è un ottimo indicatore di ciò che si realizza o può arrivare a chiunque, singolo o collettività, nell’esercizio più becero e schietto del dominio dell’uomo sull’uomo".