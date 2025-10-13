"Siamo partiti forte e la prova è stata ottima. Alcune decisioni arbitrali ci hanno penalizzato"

Non può non essere soddisfatto della prova dei suoi, Agenore Maurizi, che commenta così la partita: "Contro il Chieti che è una buona squadra abbiamo disputato un’ottima prova. Abbiamo avuto anche qualche occasione, come ce l’ha avuta il Chieti, abbiamo mantenuto a lungo il possesso, siamo partiti forte, poi due o tre decisioni arbitrali ci sono costate ammonizioni importanti a giocatori chiave che ci hanno condizionato un po’ il primo tempo, ma abbiamo giocato una buona gara. Dovrei rivedere la partita, delle volte l’arbitro ha spezzettato il gioco, altre ha lasciato correre, non c’è stata una direzione omogenea. Avevo pensato anche a mettere la difesa a tre, nella ripresa, ma poi ho pensato anche che potevamo vincere, ho fatto entrare Zini per fare l’uno contro uno da quella parte. Il risultato è importante per noi, pareggiare qui è un risultato da sottolineare. Il campionato è lungo. Il gol di Bonaccorsi? Dalla mia posizione non posso giudicare, i ragazzi dicono che era regolare, c’era un giocatore molto arrabbiato che di solito non si arrabbia mai, cioè Kouko, e questo la dice lunga. Ma dovremo rivedere le immagini e comunque non possiamo farci niente. Forse l’episodio più importante è stato il possibile calcio di rigore su Rovinelli, in occasione dell’uscita di Zanin. Le quattro ammonizioni del primo tempo comunque hanno finito per incidere. Bisogna prendersi anche dei rischi, ho optato per non sostituire Bonaccorsi e Gerbaudo, è andata bene".

Un’ottima prova dei dorici, lo conferma ancora Maurizi: "La squadra comunque ha fatto benissimo, siamo partiti molto forte, condizionati solo dalle ammonizioni subite. Una gara come l’avevamo preparata, tutti hanno interpretato benissimo quello su cui avevamo lavorato. Poi in campo c’è anche l’avversario. Ma hanno fatto tutti una grandissima partita. Adesso pensiamo a lavorare e a fare punti in casa domenica".

Poi il tecnico Del Zotti che legge la partita del Chieti e la prestazione dei biancorossi: "Sapevamo che loro sono questi, grande intensità, grande fisicità. Dispiace solo che l’arbitro non abbia fatto capire il suo metro di giudizio, un peccato per tutti i 22, non è stato a livello delle due squadre in campo. La gara nei primi 20’ della ripresa la stavamo interpretando benissimo, purtroppo il doppio cambio dei due centrali di difesa ci ha fatto perdere un po’ il filo della gara. Un peccato. Contro una squadra fortissima, che concede poco, abbiamo avuto tre palle gol, il nostro miglioramento deve essere lì".

g. p.