"Siamo perseguitati dalla sfortuna con gli infortuni. Ma i ragazzi adesso devono darsi una svegliata"

Sveglia ragazzi! La spinta/input di Domenico Sorgentone il giorno dopo la sconfitta contro Vasto nel posticipo di lunedì persa, va detto, senza il regista titolare e il suo sostituto out a meta gara.

Intanto come stanno Deri e Giulietti, coach?

"Giulietti ha rimediato una brutta distorsione alla caviglia, da valutare tempi e modi del recupero, Deri scalpita per tornare, oggi riprende ad allenarsi spero di averlo qualche minuto sabato contro Bisceglie. Di sicuro – sospiro del tecnico biancorosso – un accanimento di infortuni come questo, nello stesso ruolo non capita spesso, a me non era mai capitato".

Alla fine è scaturita una brutta batosta se non altro in termini numerici.

"Va detto subito dell’eccellente prestazione sotto l’aspetto tecnico, tattico e mentale di Vasto per tutto il secondo tempo: la nostra colpa è aver facilitato questa prestazione con il nostro atteggiamento poco propositivo, dopo i primi 20’ avevamo dato l’impressione di poterla chiudere mi rifiuto di pensare che ci sia stata una qualche forma di appagamento da parte nostra. Anche per questo dico ai ragazzi, diamoci una svegliata!".

Non dimentichiamo le illustri assenze, si sa quanto possa incidere un ‘veterano’ come Lorenzo Deri in una squadra di ragazzini…

"Vero, però non bastano assenze e infortuni per giustificare una seconda parte di gara come quella dell’altra sera, questo è un campionato dove nessuno fa regali e dove ogni minuto, ogni pallone possono essere decisivi. Siamo una squadra giovane d’accordo proprio per questo è importante passare in fretta dalla fase adolescenziale a quella della maturità".

Sabato prossimo (PalaTriccoli palla a due alle 21) arriva Bisceglie altra formazione da prendere con le molle: con Vasto oltre al danno della sconfitta anche la beffa degli infortuni a Giulietti e Mancini.

"Mario (Mancini ndr) ha preso un forte colpo alla mano, una situazione da monitorare anche la sua, di Bisceglie non c’ è molto da scoprire, una squadra di buona caratura tecnica ed esperta con due giocatori, Montanari e Festinese con un passato in categorie superiori, un gruppo ben amalgamato, a mio giudizio uno dei quattro cinque roster più competitivi del girone".

Gianni Angelucci