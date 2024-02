"Siamo poliziotti", ma è una truffa

In tanti in queste ore hanno ricevuto al telefono fisso chiamate sospette da parte di persone che si sono spacciate per carabinieri di Camerata Picena o agenti della municipale di Agugliano. Con voce impostata hanno chiesto informazioni sulle persone che vivevano in casa alle potenziali vittime, molto probabilmente per avere quanti più dettagli possibili per poi agire, mettere a segno furti in appartamento. "Abbiamo ovviamente verificato che non fossero impostori chiamando le forze dell’ordine che ci hanno confermato la brutta eventualità. Invitano anche alla prudenza e a non rivelare informazioni personali e sui vicini. In caso di situazioni sospette chiamarli tempestivamente", conferma una delle persone che sono state contattate, all’ora di cena. Pare che nessuno, almeno di coloro che hanno sporto poi denuncia ai carabinieri, abbia fornito dati sensibili o altro. Oltre a queste, sono emerse nuove modalità di truffa telefonica nell’ultimo anno, secondo il report dei carabinieri del Comando osimano, celate dietro richieste provenienti da sedicenti operatori di istituti di credito o assicurativi o da società che erogano servizi su abbonamento. In molti purtroppo, soprattutto anziani, cadono nella trappola e spesso ci rimettono migliaia di euro.